Stadio “Maradona”, il Comune nega la concessione al Napoli

Il Comune di Napoli ha respinto la richiesta di concessione dello stadio “Maradona” al Napoli. Come riportato da Il Mattino, la risposta negativa riguarda sia l’acquisto e la concessione dell’impianto per una durata di 99 anni, sia la proposta di costruire un nuovo stadio in città.

In occasione della partita tra Napoli e Milan, il presidente Aurelio De Laurentiis tornerà in città per partecipare a un dibattito organizzato da Fratelli d’Italia, al quale prenderanno parte anche il ministro per lo sport Andrea Abodi e il sindaco Gaetano Manfredi. Si discuterà di “Napoli capitale europea dello sport nel 2026“, con particolare attenzione agli impianti sportivi, tra cui il “Maradona”. È molto probabile che in quella sede il patron del Napoli chiarisca ufficialmente la posizione della società.

Nel frattempo, il Comune continua a lavorare al restyling dell’impianto in vista di Euro 2032. L’assessora allo sport, Emanuela Ferrante, ha dichiarato a Radio Kiss Kiss: “Stiamo sviluppando un progetto per riaprire il Terzo anello e aumentare la capienza a 65.000 posti, per consentire a più napoletani di andare allo stadio. I lavori potrebbero svolgersi durante il campionato, in modo da non danneggiare la SSC Napoli”.





