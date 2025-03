Salernitana – Palermo, info settore ospiti: prezzi e date della vendita

È aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista della gara Salernitana – Palermo, valida per la 31a giornata di Serie B e in programma domenica 30 marzo alle ore 17.15 allo Stadio “Arechi” di Salerno. I tagliandi saranno acquistabili fino alle ore 19.00 di sabato 29 marzo, esclusivamente online sul portale TicketOne.

Come stabilito dalle Autorità di Pubblica Sicurezza (ONMS n. 11/2025), l’acquisto è riservato ai soli possessori di SIAMOAQUILE CARD, la fidelity card del Palermo, sottoscritta entro il 16 marzo 2025. Il settore riservato ai tifosi rosanero è la Curva Nord Inferiore, con una capienza di 2.000 posti.

Il prezzo del biglietto è di 14 euro più commissioni TicketOne. Prima dell’acquisto, sarà necessario collegarsi a sport.ticketone.it, accedere al menù “Autorizzazione Tessere” e inserire i dati della fidelity card.





Al termine della procedura, per concludere l’acquisto sarà richiesto il Codice Sicurezza (Listicket): una combinazione di sei cifre corrispondente alla data di nascita dell’acquirente nel formato ggmmaa (es. 15 marzo 1976 = 150376). Una volta autorizzati, si potrà procedere con l’acquisto del biglietto.

