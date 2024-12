Desplanches incerto, il Palermo ha deciso: a gennaio si punta su Radu

Il Palermo comincia a muoversi in vista della sessione invernale di calciomercato. Focus sulla situazione del portiere: Sebastiano Desplanches non sta dando troppe garanzie, le sue prestazioni sono altalenanti e anche la partita di Carrara ha dato un segnale in tal senso. Il d.s. De Sanctis vuole intervenire, puntando su un giocatore già contattato in estate.

La sconfitta del Palermo a Carrara è stata pesantissima e sul risultato pesa l’errore nel gol subito. Desplanches, che aveva disputato un’ottima prestazione, esce alto su un lungo lancio del portiere avversario, ma i compagni sono in superiorità numerica (due contro l’attaccante della Carrarese); Gomes non si accorge dell’uscita e con un colpo di testa scavalca Desplanches, così Shpendi ha la sera spianata per fare gol.

La stagione di Desplanches è stata caratterizzata da diverse piccole incertezze che non hanno dato sicurezza alla difesa del Palermo. Errori comprensibili per un portiere alla prima vera stagione da titolare in Serie B, ma una squadra che ha ambizioni importanti non si può permettere di avere un estremo difensore che ancora deve crescere per essere il numero 1 di una big, tant’è che all’inizio dell’anno era stato preso Alfred Gomis.





Torna d’attualità, quindi, il nome di Ionut Radu, portiere che è tornato all’Inter dopo diversi prestiti ma al momento fuori dai radar di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi, giornalista che segue da vicino le vicende nerazzurre, il classe 1997 si sarebbe convito ad accettare la corte del Palermo. Il rumeno era stato contattato già in estate, dopo il grave infortunio di Gomis.

#Radu si è convinto, al Palermo a gennaio 👀 — Marco Barzaghi (@MarcoBarzaghi) December 8, 2024

“Uno dei suoi errori più grandi è stato quello di non accettare di venire al Palermo“, queste erano state le parole di Oscar Damiani, agente del portiere. De Sanctis non ha mollato la presa, quindi a gennaio si potrebbe concretizzare il trasferimento.

