Diritti tv Serie B, Sky acquista alcuni pacchetti per le ultime giornate

Novità importanti sul fronte dei diritti televisivi in Serie B. Sky Italia, che nella scorsa stagione aveva condiviso i diritti di trasmissione con DAZN, ha deciso di aderire ai nuovi pacchetti messi a disposizione dalla Lega Nazionale Professionisti B. L’intesa rappresenta un nuovo capitolo nella distribuzione dei contenuti del campionato cadetto.

Con un comunicato ufficiale, la Lega B ha annunciato che Sky ha acquisito due specifici pacchetti. Il primo è il pacchetto “Highlights”, che comprende i gol e le azioni salienti di tutte le partite disputate in ogni turno di campionato, offrendo così un riepilogo completo degli eventi principali.

Il secondo pacchetto è denominato “Bar-Hotel” e consente la trasmissione in diretta, esclusivamente all’interno di esercizi pubblici come bar e hotel, di alcune gare della giornata. Questa opzione punta a rafforzare la visibilità del campionato in ambienti collettivi e a promuovere la fruizione condivisa dei match.





L’accordo entrerà in vigore a partire dalla 31a giornata, ovvero dalla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, e resterà valido fino al termine della stagione. Saranno inclusi anche eventuali playoff e playout, garantendo così una copertura completa fino all’ultimo atto del torneo.

