Palermo, ecco il City Group: Galassi a colloquio con squadra e staff

Il City Group ribadisce la propria vicinanza al Palermo in un momento particolarmente delicato. Come annunciato dal direttore sportivo Carlo Osti, un rappresentante del board del gruppo si è recato al centro sportivo di Torretta per incontrare squadra e staff.

Si tratta di Alberto Galassi, membro del consiglio d’amministrazione del City Football Group, che nella giornata di oggi – 21 marzo – ha incontrato giocatori e tecnici del Palermo. Galassi era inizialmente atteso allo stadio per la gara contro la Cremonese, ma imprevisti logistici hanno impedito la sua presenza al match.

Il club rosanero ha pubblicato sui propri canali social una foto che ritrae Galassi in palestra a Torretta, insieme all’amministratore delegato, Giovanni Gardini, e al direttore sportivo Osti, durante un confronto diretto con la squadra.





Quella odierna è la seconda visita di Galassi a Palermo nel giro di pochi mesi. A gennaio, infatti, aveva già accompagnato Ferran Soriano, CEO del City Group, in occasione della trasferta in Sicilia seguita al cambio di direzione sportiva.

