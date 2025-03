Crisi Palermo, in arrivo il board di City Group per parlare a squadra e staff

Sono giorni complicati in casa Palermo. Dopo attenta riflessione, la società ha deciso di andare avanti con Alessio Dionisi nonostante l’esonero sia stato vicino. La proprietà vuole quindi far sentire la vicinanza all’ambiente palermitano in vista del finale di stagione.

Come annunciato dal d.s. Carlo Osti in un’intervista per l’agenzia Italpress, nei prossimi giorni è prevista una visita del board di City Group al centro sportivo di Torretta. Sarà l’occasione per parlare alla squadra e allo staff tecnico e “per ripartire insieme”, così ha detto il direttore sportivo.

“Sono stati tre giorni di intensi e proficui colloqui. Ci siamo confrontati e la proprietà è stata come sempre molto vicina. Nella serata del 18 marzo è stata fatta una videocall con il board del City Football Group, il nostro management e Dionisi, penso che sia stata molto positiva. Anche questa volta siamo soddisfatti che la proprietà ci abbia dato questo contributo“, ha dichiarato Osti.





L’ultima volta che City Group ha fatto visita alla squadra è stata a gennaio. Ferran Soriano, amministratore delegato di CFG, e Alberto Galassi, consigliere d’amministrazione del Palermo e uomo di riferimento di CFG, si erano recati a Torretta dopo il cambio di direttore sportivo, era stato ‘esonerato’ De Sanctis ed era arrivato Osti.

