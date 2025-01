Palermo, Soriano e Galassi in visita al centro sportivo di Torretta

Nel momento più delicato dell’esperienza di City Group a Palermo, la proprietà fa sentire la vicinanza a tutto l’ambiente rosanero. Ferran Soriano, amministratore delegato di CFG, e Alberto Galassi, consigliere d’amministrazione del Palermo e uomo di riferimento di CFG, sono in città.

Soriano e Galassi si sono recati al centro sportivo di Torretta, dove hanno incontrato il nuovo direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti. È stata l’occasione per confrontarsi anche con squadra e allenatore, in un momento decisivo della stagione. Gli uomini di Dionisi tornano in campo domenica contro il Modena e servono risposte in termini di risultato.

Un gesto di vicinanza da parte del City Group, che testimonia come sia importante uscire da questo periodo complicato. L’ultima volta che Soriano era stato a Palermo risale allo scorso maggio, quando fece visita alla squadra pochi giorni prima del debutto nei playoff di Serie B, nel turno preliminare poi vinto con la Sampdoria.





