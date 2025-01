Il Mattino – “Calciomercato, il Palermo bussa per Daniele Verde”

Daniele Verde torna d’attualità in casa Palermo. Secondo quanto riportato su “Il Mattino”, la società rosanero starebbe valutando l’acquisto del versatile attaccante, già trattato nella scorsa sessione invernale di calciomercato.

L’operazione presenta complessità legate alle condizioni contrattuali dell’attaccante. Attualmente in prestito alla Salernitana dallo Spezia, il contratto di Verde prevede un obbligo di riscatto al raggiungimento di specifici obiettivi, come il decimo gol stagionale o la promozione in Serie A della Salernitana, rendendo l’affare potenzialmente oneroso per il Palermo.

Nella stagione attuale, Verde ha collezionato 17 presenze con la Salernitana, segnando 3 gol e fornendo 3 assist. La sua esperienza e versatilità nel reparto offensivo lo rendono un profilo interessante per il Palermo, che cerca di incrementare la qualità del proprio attacco.





Nonostante l’interesse del Palermo, le condizioni contrattuali e le clausole legate al rendimento di Verde rappresentano ostacoli significativi nella trattativa. Il club rosanero dovrà valutare attentamente l’investimento, considerando sia l’aspetto economico sia l’impatto che l’attaccante potrebbe avere sulla squadra nel prosieguo della stagione.

