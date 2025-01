Andrea Compagno torna in Italia? Un club di Serie B ci pensa

Andrea Compagno, palermitano di 28 anni, potrebbe approdare in Italia in un club professionistico. Dopo essersi svincolato dal Tianjin Jinmen Hu, l’attaccante sta valutando un ritorno in patria.

Con un passato nelle giovanili del Palermo e del Catania, il palermitano ha costruito una carriera internazionale, affermandosi soprattutto in Romania. Durante il suo periodo al FCSB, Compagno ha segnato 24 reti nell’anno solare, guadagnandosi il titolo di miglior calciatore straniero del campionato. Secondo Il Secolo XIX, il suo profilo è ora tra quelli sondati dalla Sampdoria per rinforzare l’attacco.

La carriera di Compagno è un viaggio attraverso leghe minori e club internazionali. Dopo aver militato in squadre di Serie D come Due Torri e Pinerolo, ha giocato in San Marino con il Tre Fiori, segnando anche in Europa League. Il trasferimento in Romania nel 2020, prima al FCU Craiova e poi al FCSB, ha rappresentato una svolta: ha dimostrato le sue qualità segnando regolarmente e ottenendo la promozione in massima serie. L’esperienza in Cina al Tianjin Jinmen Hu ha aggiunto un ulteriore capitolo alla sua carriera.





Il possibile trasferimento alla Sampdoria dipende da due fattori principali. Da un lato, l’opinione del tecnico Leonardo Semplici sul giocatore e sul suo inserimento in rosa. Dall’altro, la concorrenza del Rapid Bucarest, che sta tentando di riportare Compagno in Romania. La Sampdoria dovrà agire rapidamente per concretizzare l’interesse e garantire al proprio attacco un profilo esperto e versatile.

LEGGI ANCHE

TONI: “A PALERMO MI SONO AFFERMATO”