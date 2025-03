Palermo Futsal Club, espugnata Marsala: Fiorentino show, brilla Sammartino

Trasferta con vittoria per il Palermo Futsal Club, che espugna Marsala con il risultato di 2 – 5. La squadra di Gentile continua la corsa al primo posto in campionato, battendo un ottimo Città di Marsala. Da sottolineare la prova superba del portiere Giovanni Sammartino, classe 2005, titolare al posto di Agostino Raccampo, infortunatosi nel riscaldamento. Ad andare in rete il rientrante Fiorentino (tripletta), Farina e La Fiura.

La prima frazione è di studio, con le due squadre che regalano capovolgimenti di fronte. Sammartino sfodera subito una bella parata e poco dopo Scariolo becca il palo da buona posizione. I rosanero non tardano ad arrivare e impegnano Scarpitta con diverse conclusioni da fuori con Fiorentino e La Fiura. Si sblocca la partita in favore degli ospiti con la rete di Fiorentino che festeggia al meglio il suo rientro in campo dopo 2 mesi di stop forzato. Città di Marsala che non molla nessun pallone ma la rete, nel finale di frazione, porta il timbro di Farina. Il giovane classe 2001 approfitta di un grande lavoro di Gennaro che va via a 3 maglie avversarie. Pallone alle spalle di Scarpitta e doppio vantaggio. Duplice fischio e squadre negli spogliatoi.

Il secondo tempo si apre con la rete di Fiorentino che, ancora ben servito da un super Gennaro, batte Scarpitta portando a 3 le lunghezze di distanza. Passano solamente 60 secondi e Lo Presti, servito a secondo palo da Scariolo, riapre i conti. La partita si fa più bella fino alla momentanea sospensione del match da parte dell’arbitro D’Amico. Dopo diversi minuti di gioco fermo, con le squadre in attesa di continuare la partita, si ritorna in campo per gli ultimi 20 minuti di partita. Palermo che spreca tante volte il poker mentre Angileri fa tremare i rosa con la rete del 2 – 3. È qui che esce fuori l’orgoglio della squadra di Gentile: La Fiura lotta come un leone e in mezzo a diverse maglie avversarie riesce a servire Fiorentino che insacca la sua tripletta. Chiude i giochi capitan La Fiura su servizio del solito motorino Di Chiara. Al triplice fischio il risultato è di 2 – 5.





Vittoria, seppur con sofferenza, per i rosanero che ora sono a 54 punti e mantengono la prima posizione in attesa della prossime tre gare di campionato. Prossimo appuntamento previsto per sabato 5 aprile, alle ore 17.00, contro l’Oratorio San Vincenzo.

