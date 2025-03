Messina, l’ex sindaco De Luca: “Mi auguro che possa esserci una via d’uscita”

Cateno De Luca, ex sindaco di Messina dal 2018 al 2022 e oggi primo cittadino di Taormina, è stato intervistato durante la seconda prova del campionato italiano di marcia, a Sant’Alessio Siculo, e ha parlato della difficile situazione societaria che affligge il club giallorosso.

“Mi auguro che possa esserci una via d’uscita. La città da questo punto di vista purtroppo è stata sfortunata. Il sindaco Basile sta cercando di individuare un percorso definitivo e non precario. È ovvio che bisogna interloquire comunque con gli attori principali ma diventa fondamentale, e sono convinto che il primo cittadino ci riuscirà, superare le logiche personali, pur legittime, per far prevalere l’interesse di Messina”, afferma De Luca.

“Bisogna avere finalmente la stabilità indispensabile per riprendere quel percorso che aveva portato la città ad essere in contesti che avevano fatto grande il calcio messinese. Non ho un quadro dettagliato della situazione. Conta la volontà della famiglia Sciotto, che spero sia quella – al di là di tutte le dinamiche specifiche – di consentire che il Messina riprenda un certo percorso”, continua.





