Antonini: “Stimo molto Pelligra. Ci stiamo rendendo conto che non basta mettere denaro”

Valerio Antonini e Ross Pelligra stanno provando a rilanciare due grandi piazze siciliane come Trapani e Catania. Entrambi gli imprenditori, però, stanno avendo qualche difficoltà in Serie C, nonostante i tanti soldi investiti. Il patron dei granata, durante un’intervista per Telecolor poco prima del derby vinto dalla squadra di Toscano, ha analizzato proprio queste complicanze.

“Stimo moltissimo Ross Pelligra, persona seria e perbene che secondo me si è scontatra un pò con una realtà completamente diversa da quella australiana – dice Antonini – . Abbiamo parlato un pò delle differenze che ci possono essere nel fare business in Italia rispetto all’Australia, delle difficoltà di avere linee di credito in Italia, di avere autorizzazioni a fare progetti”.

“Ci siamo confrontati sulle difficoltà dell’Italia, non solo della Sicilia – continua – . Entrambi ci stiamo rendendo conto che non basta mettere denaro, perché il Catania come noi ha messo una quantità di denaro industriale, ma serve un discorso molto più politico, di relazioni extracalcistiche. Credo che ci siamo resi conto di quanto sia difficile fare calcio nonostante la voglia di investire e fare bene in questo Paese”.





