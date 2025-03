Trapani, esonerato Torrente: torna Aronica. Antonini: “È uno scempio”

Il derby perso 0-3 dal Trapani contro il Catania segna la fine dell’avventura di Vincenzo Torrente sulla panchina dei granata. Dopo il match, il presidente Valerio Antonini ha parlato in conferenza stampa con toni molto decisi, annunciando di fatto l’esonero dell’allenatore. Al suo posto, è previsto il ritorno di Salvatore Aronica, che dovrebbe essere ufficializzato lunedì 31 marzo.

“Esonero di Torrente? Assolutamente sì. Se lui non ha la dignità di capire come ha ridotto la squadra ed è riuscito a perdere quasi tutte le partite giocate, non posso continuare a vedere questo scempio e devo salvare il salvabile per non dover guardare Casertana e Messina. Sasà Aronica tornerà domani ad essere allenatore del Trapani. Ho sbagliato la scorsa settimana: mi sono fidato nuovamente ma oggi non possiamo continuare con questa gestione tecnica fallimentare”, ha dichiarato Antonini.

Poi le scuse ai supporters trapanesi. “Chiedo scusa alla città e ai tifosi non dico per una prestazione, ma per un periodo indecoroso che la squadra ha messo in campo. Credo che il principale responsabile sono io, perché ho dato fiducia a chi non la meritava perché questo è il risultato di nove mesi fallimentari. Oggi abbiamo toccato l’ultimo gradino della scala“.





