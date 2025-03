Reggiana, esonerato Viali: Dionigi pronto a subentrare

La pesante sconfitta per 5 – 1 contro il Sassuolo è costata la panchina a William Viali. Dopo ore di riflessione, la Reggiana ha deciso per il cambio: al suo posto arriva Davide Dionigi, 51 anni, ex attaccante e vecchia conoscenza del club.

Viali lascia la squadra dopo 31 partite, con un bilancio di 7 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte. Nonostante il sostegno pubblico del gruppo squadra e le parole del capitano Rozzio, la dirigenza ha ritenuto necessaria una scossa. “La responsabilità è mia”, aveva dichiarato Viali nel post partita, rimettendosi alle decisioni del club. Ora tocca a Dionigi provare a risollevare la Reggiana, attualmente terzultima in classifica, a pari punti con la Sampdoria e a due lunghezze dalla Salernitana, che però ha una gara in meno.

Dionigi torna a Reggio Emilia, dove aveva militato da giocatore tra il 1994 e il 1995, collezionando 10 presenze e una rete in Serie A. La sua carriera da allenatore lo ha visto guidare diverse squadre tra Serie B e C, tra cui Ascoli, Reggina, Brescia e, più recentemente, il Cosenza nel 2022. Proprio con l’Ascoli, nel 2020, aveva ottenuto una salvezza importante in cadetteria.





Il debutto sulla panchina granata è previsto già venerdì sera, in casa contro la Cremonese: la prima di sette finali che attendono Dionigi per cercare l’impresa salvezza. La Reggiana punta sulla sua grinta e sulla conoscenza della categoria per invertire la rotta e chiudere al meglio una stagione fin qui deludente. Ora manca solo l’annuncio ufficiale, ma il nuovo corso è già iniziato.

