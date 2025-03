Eccellenza: Athletic Palermo vince ancora, quasi fatta per la promozione

Continua a vele spiegate il cammino dell’Athletic Palermo verso la promozione in Serie D. La truppa di Raciti inanella la settima vittoria consecutiva in campionato, battendo in esterna il San Giorgio La Piana con il risultato di 0 – 2, e allungando a +6 il distacco dal Gela, secondo, che non è andato oltre il 2-2 nel match casalingo contro l’ostico Sciacca che un mese fa aveva fermato proprio la capolista.

A due giornate dalla fine, il Gela può ancora sperare nella promozione diretta, ma solo a condizione che conquisti due vittorie e l’Athletic subisca due sconfitte. In questo caso, si svolgerebbe uno spareggio secco in campo neutro tra le due squadre, che determinerebbe la vincitrice del Girone A.

La gara

Il primo tempo è a tinte nerorosa. L’Athletic attacca per buona parte della prima frazione e riesce a trovare il vantaggio al minuto 30 del primo tempo grazie alla rete di Mistretta. Il numero 11 insacca dopo una sponda di Spinola all’interno dell’area piccola e riesce a battere l’estremo difensore della formazione di casa. Nella seconda frazione gli uomini di Raciti si preoccupano prevalentemente di gestire il vantaggio ottenuto e cercare il raddoppio, non subendo con particolare apprensione le avanzate del S.Giorgio. La rete dello 0 – 2 arriva da centrocampo, grazie ad un’autentica perla di Mazzotta che chiude dunque la partita.





Classifica e prossimo turno

Alla luce dei risultati maturati in vetta, i nerorosa si portano a 71 punti in classifica, seguiti dal Gela a quota 65. Il distacco tra le due corazzate del campionato è dunque salito a sei punti. Nel prossimo turno, valido per la 29esima e penultima giornata del girone A, la capolista Athletic Palermo farà visita all’Accademia Trapani, mentre i biancoazzurri del Gela saranno impegnati nella trasferta contro il Partinicaudace. 120 minuti ed un solo punto separano oramai gli uomini di Raciti dal matematico approdo nel campionato di Serie D.