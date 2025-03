Serie B, panchine traballanti: Breda e Semplici a rischio esonero

Roberto Breda e Leonardo Semplici sono a rischio esonero. Le dirigenze di Salernitana e Sampdoria, infatti, stanno valutando un cambio di guida tecnica a seguito delle pesanti sconfitte contro Palermo e Frosinone e delle posizioni preoccupanti in classifica.

Breda, dopo la sconfitta casalinga contro il Palermo e la penultima posizione in classifica, rischia di non concludere la stagione sulla panchina della Salernitana. Il tecnico ex Ascoli, al termine della partita contro i rosanero, ha espresso la sua volontà di rimanere alla guida della squadra. Tuttavia, se dovesse essere esonerato, Martusciello, attualmente legato al club campano fino al 2026, sarebbe il principale candidato per sostituirlo.

Per la Sampdoria, i nomi più caldi per il dopo-Semplici sono quelli di Pirlo, che ha già allenato i blucerchiati in questa stagione, e di Iachini, un tecnico che conosce bene l’ambiente e gode di un buon rapporto con la piazza. Se dovesse concretizzarsi il ritorno di Pirlo, però, potrebbe esserci l’addio del direttore sportivo Pietro Accardi, con il quale l’ex campione del mondo ha un rapporto non del tutto sereno. Infatti, la scorsa estate Accardi aveva già manifestato l’intenzione di non riconfermarlo alla guida della squadra.





La 31esima giornata del campionato di Serie B si è rivelata inoltre fatale per le panchine di Cosenza e Reggiana. I lupi, dopo sole quattro giornate, ritroveranno Alvini alla guida nella delicatissima trasferta di Frosinone, a seguito dell’esonero del duo Tortelli-Belmonte, stabilito dal presidente Guarascio. La dirigenza della Reggiana, invece, ha ritenuto opportuno esonerare Willian Viali dopo la pesante sconfitta nel derby contro il Sassuolo, affidando la guida tecnica a Dionigi.

