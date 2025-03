La Lega B esalta Brunori: “Prestazione di livello assoluto”

Matteo Brunori è stato eletto giocatore della settimana della 31a giornata di Serie B. L’attaccante rosanero è stato protagonista nella partita poi vinta dal Palermo contro la Salernitana per 1 – 2.

Sui propri canali social, la Lega B ha esaltato la prestazione del capitano del Palermo, evidenziando queste statistiche: 1 gol, 1 assist, 1º per tocchi in area avversaria (8), 1º per passaggi nella trequarti avversaria (18) e 1º per contrasti vinti (4/4).

Il Palermo, quindi, si gode la vittoria contro la Salernitana, ma soprattutto si coccola il suo capitano, tornato a brillare dopo un inizio di stagione complicato. Per Brunori è il settimo gol in campionato e il terzo nelle ultime cinque partite. Nel rush finale, il Palermo avrà soprattutto bisogno dei gol pesanti del suo capitano.





LEGGI ANCHE

ROSAENERO WEB&TV, LA PUNTATA DEL 31 MARZO

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LE IRONICHE DI A&F