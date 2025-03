Serie C, il programma completo di playoff e playout

La Lega Pro ufficializza il programma con date e orari di playoff e playout di Serie C. Per i playoff si parte domenica 4 maggio per poi terminare il 7 giugno con la finale, mentre, per i playout si parte il 10 maggio e si finisce il 17 maggio.

PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE





1° Turno – Gara unica DOMENICA 4 MAGGIO 2025

2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2025

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 11 MAGGIO 2025

1° Turno Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2025

2° Turno Gara di Andata DOMENICA 18 MAGGIO 2025

2° Turno Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2025

FINAL FOUR Semifinali

Gara di Andata DOMENICA 25 MAGGIO 2025

Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2025

FINALE

Gara di Andata LUNEDÌ 2 GIUGNO 2025

Gara di Ritorno SABATO 7 GIUGNO 2025

PLAY OUT

Gara di Andata SABATO 10 MAGGIO 2025

Gara di Ritorno SABATO 17 MAGGIO 2025