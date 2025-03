Palermo, date e orari dei match delle ultime tre giornate

Il Palermo pronto al rush finale: la Lega B ha pubblicato date e orari dei match dalla 36a alla 38a giornata di campionato, vale a dire le ultime tre partite della stagione regolare.

Il Palermo affronterà Sudtirol e Frosinone in casa e Cesena in trasferta: i rosa saranno in campo per l’1 maggio e chiuderanno il campionato di venerdì.

IL PROGRAMMA

Giovedì 1° maggio 2025 | Palermo – Sudtirol ore 15





Domenica 4 maggio 2025 | Cesena – Palermo ore 15

Venerdì 9 maggio 2025 | Palermo – Frosinone ore 20.30

