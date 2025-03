Palermo, l’intervista al direttore sportivo Osti / VIDEO

Il direttore sportivo del Palermo, Osti, ha spiegato in un’intervista a Italpress e ai canali ufficiali della società le ragioni della conferma di Alessio Dionisi nonostante le recenti valutazioni su un possibile esonero. Il club ha preso in considerazione diversi profili, ma alla fine ha deciso di mantenere la guida tecnica invariata. Osti ha sottolineato che molte voci circolate sui potenziali sostituti non corrispondevano alle reali intenzioni della società.

Osti ha ammesso che il rendimento della squadra finora è stato insoddisfacente, con il Palermo attualmente nono e fuori dalla zona playoff, un risultato inferiore alle aspettative iniziali. Tuttavia, nelle ultime otto partite, il club ha la possibilità di ribaltare la situazione. Il dirigente ha riconosciuto che tutto l’ambiente è in discussione, compreso lui stesso.

Per rientrare in corsa, il Palermo dovrà limitare al massimo gli errori, soprattutto dal punto di vista mentale. Secondo Osti, la squadra ha perso troppi punti nell’ultimo terzo di gara, un aspetto da analizzare attentamente. La sosta del campionato sarà utile per fare valutazioni tecniche e atletiche e lavorare sulle criticità emerse.





Infine, Osti ha lanciato un messaggio chiaro ai giocatori, chiedendo maggiore responsabilità. La situazione attuale non è colpa di un singolo individuo, ma di tutto l’ambiente. Per questo motivo, dirigenti, staff e squadra sono chiamati a una reazione immediata per centrare l’obiettivo minimo stagionale.

