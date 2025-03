Salernitana, Ruggeri: “Contro il Palermo per dare continuità ai risultati”

Fabio Ruggeri, difensore della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di StileTv per commentare il momento di forma della squadra, che nella prossima partita di campionato affronterà il Palermo.

“Sappiamo che stiamo attraversando un momento delicato, ma daremo il massimo per ottenere la salvezza – ha dichiarato Ruggeri -. In questa fase, la continuità è fondamentale. Arriviamo da un buon pareggio in trasferta a Bari contro una squadra forte, e ora è importante proseguire su questa strada anche nella prossima partita in casa contro il Palermo“.

Il calciatore ha anche sottolineato il supporto dei tifosi, che risulta fondamentale: “Sentiamo il sostegno del ‘dodicesimo uomo’, sia in casa che in trasferta. A Bari, ad esempio, sono venuti in tanti e ci hanno dato una grande mano”.





La partita tra Salernitana e Palermo, in programma domenica 30 marzo alle ore 17:15, rappresenta un crocevia decisivo per entrambe le squadre, che arrivano da risultati deludenti e da una stagione ben al di sotto delle aspettative iniziali.

