Serie B, 11a giornata: la Juve Stabia ospita il Sassuolo, Cremonese a Modena

Si torna in campo per il turno infrasettimanale, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Il Sassuolo all’inseguimento del primo posto sfida in esterna la Juve Stabia, Spezia e Cremonese incontrano rispettivamente Brescia e Modena in trasferta. Domani il Palermo, chiamato a una prova di maturità (e continuità) contro il Mantova.

IL PROGRAMMA

Martedì 29 ottobre 2024

Bari – Carrarese: ore 20.30





Brescia – Spezia: ore 20.30

Juve Stabia – Sassuolo: ore 20.30

Modena – Cremonese: ore 20.30

Reggiana – Cosenza: ore 20.30

Salernitana – Cesena: ore 20.30

Mercoledì 30 ottobre 2024

Sudtirol – Frosinone: ore 19.30

Cittadella – Sampdoria: ore 20.30

Mantova – Palermo: ore 20.30

Pisa – Catanzaro: ore 20.30

LA CLASSIFICA

23 Pisa

21 Sassuolo

20 Spezia

17 Cremonese

15 Palermo, Juve Stabia

14 Sampdoria, Cesena

13 Brescia

12 Bari, Catanzaro, Reggiana, Mantova, Südtirol

11 Salernitana, Carrarese

10 Modena

8 Cittadella

7 Cosenza (penalizzato di 4 punti), Frosinone