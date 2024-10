Repubblica – “Trapani, parte l’iter per la cittadella dello sport”

“Uno stadio da 20 mila spettatori. Un palazzetto da 8 mila posti. E poi un albergo con quaranta stanze, una foresteria, quattro campi di calcio per gli allenamenti, una clinica per lo sport. E ancora, ristoranti, negozi, cinema, campi da tennis e un laghetto artificiale. Tutto in un’area di 26 ettari”.

Lo scrive l’edizione odierna di Repubblica riferendosi alla nuova cittadella dello sport di Trapani, per squadra di calcio e basket, voluta dal presidente Antonini. Il nuovo polo sorgerà lungo la E 933 che da Trapani porta a Milo.

“Dalle parole si passa ai fatti – dice Antonini – È qualcosa di avveniristico non solo per Trapani, ma anche per tutta la Sicilia. Un progetto che contribuirà a cambiare in meglio tutta la regione”.