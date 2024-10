Mantova – Palermo, i tifosi rosa ci credono: esaurito il settore ospiti

L’invasione rosanero in trasferta ormai non fa più notizia. È sempre utile però sottolineare come la tifoseria del Palermo non molli mai, a prescindere da risultati o momenti negativi, e la partita con il Mantova lo conferma.

Il settore ospiti dello stadio “Danilo Martelli” di Mantova è tutto esaurito. I tifosi del Palermo hanno acquistato tutti i 947 biglietti messi a disposizione, rispondendo come sempre alla grande. Ci sarà una bellissima cornice rosanero, dunque, per una partita che la squadra di Dionisi desidera vincere per continuare a correre forte.

Il tutto esaurito allo stadio “Martelli” testimonia l’incredibile supporto dei tifosi del Palermo, desiderosi di sostenere la squadra in una sfida cruciale per dare continuità ai risultati positivi.





L’atmosfera si preannuncia elettrizzante, con il settore ospiti animato dai cori dei sostenitori palermitani, intenzionati a far sentire la loro voce in ogni momento della partita. Questo match contro il Mantova sarà un banco di prova importante, in cui i giocatori daranno tutto per tenere alto il morale della tifoseria.

