(AGGIORNATO IL 28 OTTOBRE, ORE 10.35). Ecco le probabili formazioni di Mantova – Palermo, match valido per l’11a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento mercoledì 30 ottobre, alle ore 20.30, stadio “Danilo Martelli” di Mantova):

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani; Trimboli, Burrai; Bragantini, Aramu, Ruocco; Mancuso.

Indisponibili: Radaelli, Mensah





Squalificati: /

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Nedelcearu, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Gomes, Verre; Insigne, Henry, Di Francesco.

Indisponibili: Di Bartolo, Gomis, Blin, Saric, Brunori, Lucioni

Squalificati: /

Tante conferme nel Palermo nonostante il turno infrasettimanale. La squadra sta trovando continuità anche nell’undici iniziale, inutile fare troppo turnover. I ragionamenti semmai si faranno per la terza partita del mini-ciclo, quella col Cittadella, in programma domenica al “Barbera”. Col Mantova giocano i ‘titolarissimi’.

DIFESA

In porta c’è sempre Desplanches, mentre sulla destra spazio ancora a Diakité. Probabile novità al centro: Baniya è out per il problema fisico accusato contro la Reggiana, quindi al suo posto dovrebbe giocare Nedelcearu. Nikolaou è confermato, così come Ceccaroni a sinistra.

CENTROCAMPO

Gomes al momento è intoccabile ed è difficile anche modificare l’assetto di un reparto che lavora bene. Spazio quindi a Segre sul centrodestra e Verre sul centrosinistra, con Ranocchia e Vasic pronti a subentrare, con un occhio alla partita col Cittadella di domenica.

ATTACCO

Insigne dovrebbe essere confermato ancora a destra, così come Di Francesco a sinistra. Al centro spazio per Henry, con Brunori non ancora al meglio e Le Douaron pronto a subentrare.

LEGGI ANCHE

PALERMO, GOMES È INSOSTITUIBILE