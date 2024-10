Foggia, Eziolino Capuano dà l’addio: rassegnate le dimissioni (irrevocabili)

“Rimetto il mandato“. Così Eziolino Capuano al termine della partita persa dal Foggia contro il Sorrento. I rossoneri erano in vantaggio di una rete e hanno subito una rimonta nel finale.

“Non ho niente da commentare, mi devo sentire con il presidente che è un galantuomo ma per la prima volta nella storia da allenatore non riesco ad incidere e rimetto il mandato. Non ho mai pensato ai soldi, lo faccio per il bene del Foggia e lo avrei fatto anche se avessimo vinto stasera“, ha affermato Capuano in una breve intervista al termine della partita.

Il giorno dopo la partita il tecnico si è incontrato con il presidente del Foggia Canonico e ha sottolineato come le sue dimissioni siano irrevocabili.