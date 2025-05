(AGGIORNATO L’11 MAGGIO, ORE 19.11). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Carrarese, match valido per il recupero della 34a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento martedì 13 maggio, alle ore 20.30, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Diakité, Baniya, Nikolaou; Pierozzi, Ranocchia, Gomes, Lund; Segre (Verre), Brunori; Le Douaron (Pohjanpalo).

Indisponibili: Gomis





Squalificati: Blin

CARRARESE (3-5-2): Ravaglia; Illanes, Guarino, Imperiale; Bouah, Milanese, Schiavi, Capezzi, Cicconi; Shpendi, Finotto.

Indisponibili: Mazzini, Fiorillo

Dionisi dovrebbe confermare in gran parte la formazione che ha battuto il Frosinone, evitando stravolgimenti. La sfida contro la Carrarese è infatti importante per determinare la posizione finale in classifica, motivo per cui sono previsti pochi cambi, anche considerando la situazione dei diffidati (QUI i dettagli). Ceccaroni è in fase di recupero e potrebbe andare in panchina, mentre Magnani, in miglioramento, verrà probabilmente risparmiato in vista degli spareggi promozione.

DIFESA

Tra i pali ci sarà ancora Audero. In difesa dovrebbe essere confermata la linea a tre vista contro il Frosinone, con Diakité sul centrodestra, Baniya al centro e Nikolaou sul centrosinistra. Ceccaroni e Magnani stanno recuperando e dovrebbero tornare pienamente a disposizione per i playoff.

CENTROCAMPO

Con ogni probabilità sarà Ranocchia a prendere il posto dello squalificato Blin. Pierozzi e Gomes dovrebbero essere confermati, mentre Lund potrebbe far rifiatare Di Francesco, ancora in fase di recupero dopo l’infortunio: l’idea è evitare che giochi due gare da titolare a così breve distanza.

ATTACCO

Pohjanpalo, apparso meno brillante nelle ultime uscite, potrebbe beneficiare di un turno di riposo. Al suo posto è pronto Le Douaron. Sulla trequarti, lato destro, è aperto il ballottaggio tra Segre e Verre, con quest’ultimo in forte risalita. Brunori dovrebbe invece essere confermato come trequartista di sinistra.

