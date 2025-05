Serie D, playout: salvezza col brivido per l’Acireale. Licata retrocesso in Eccellenza

L’Acireale resta in Serie D. I granata conquistano la salvezza, grazie alla miglior posizione in classifica, nella sfida playout contro il Sant’Agata, retrocesso in Eccellenza dopo il 2 – 2 maturato nei tempi regolamentari e confermato ai supplementari. La squadra di Chianese, sotto 0 – 2 fino al 76’, ha trovato la forza di reagire e pareggiare in dieci minuti, mostrando carattere e determinazione in una partita decisiva.

Destino opposto per il Licata, che saluta la Serie D dopo sei stagioni. Il Castrumfavara infligge un pesante 2-0 ai gialloblù, condannandoli alla retrocessione. Si chiude così un ciclo che aveva regalato anche momenti storici, come la vittoria per 2 – 0 contro il Palermo nella stagione 2019/20, anno della promozione dei rosanero in Serie C.

La squadra di Giuseppe Romano può aggrapparsi a un’unica, flebile speranza: il ripescaggio, che rappresenta l’unica possibilità per iniziare la prossima stagione ancora in Serie D. Qualora invece fosse confermata la ripartenza dall’Eccellenza, l’obiettivo sarà chiaro fin da subito: costruire una rosa competitiva per tentare immediatamente il ritorno in quarta serie.





