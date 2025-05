Poule Scudetto Serie D, 1a giornata: il Siracusa batte in rimonta il Casarano

Si chiude con un convincente 1 a 3 del Siracusa sul campo del Casarano la prima giornata della Poule Scudetto di Serie D, nel girone a tre che vede coinvolto anche il neopromosso Guidonia.

Il mini torneo, riservato alle vincitrici dei nove gironi di Serie D e suddiviso in tre raggruppamenti da altrettante squadre, assegnerà il titolo di campione d’Italia dilettanti alla squadra capace di superare il proprio girone e poi imporsi in semifinale e finale, entrambe in gara unica.

La gara

Primo tempo vivace allo stadio “Giuseppe Capozza” di Casarano: i padroni di casa sbloccano il risultato al 27’ grazie a Ferrara, ma il Siracusa trova il pari poco prima dell’intervallo con una zampata di Di Paolo al 40’, ristabilendo l’equilibrio.





Nella ripresa è il Siracusa a prendere in mano il gioco: la squadra di Turati gestisce il possesso e detta i ritmi, mettendo sotto pressione la retroguardia di casa. Dopo una serie di occasioni mancate, ci pensa Convitto al 38’ a firmare il sorpasso con un destro a giro spettacolare che non lascia scampo al portiere. In pieno recupero, al 49’, Russotto chiude definitivamente i conti dagli undici metri, trasformando con freddezza il rigore che vale l’1 a 3 finale.

Prossimo turno

Dopo la promozione in Serie C, il Siracusa non ha alcuna intenzione di fermarsi. Alla luce del successo contro il Casarano, gli uomini di Turati torneranno in campo domenica 18 maggio per sfidare il Guidonia nell’ultima gara del girone. Potrebbe bastare anche un pareggio per garantirsi l’accesso alle semifinali e continuare a inseguire il sogno di diventare la squadra campione d’Italia della Serie D.

LEGGI ANCHE

VASIC, LA CONTESTAZIONE ‘VERA’ HA ALTRI BERSAGLI