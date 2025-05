Vasic, un pieno di affetto e di solidarietà: la “vera” contestazione ha altri bersagli

La rumorosa reazione del pubblico del Barbera all’ingresso di Vasic durante i minuti di recupero di una partita che il Palermo stava vincendo contro l’odiato Frosinone ha causato reazioni eterogenee e nella maggioranza dei casi avulse dai suoi reali bersagli, che di certo non comprendono Vasic. Avendo scelto di manifestare il mio dissenso disertando lo stadio, sono quasi saltato sul divano al commento del telecronista di Dazn che ha scambiato per “ovazione” (testuale) quello che invece era solo sarcasmo.

Poi ci si è messo il capitano, uno che ancora non capisco come possa essere stato estromesso per metà campionato e persino contestato da tifosi di scarsa memoria, che ha preso posizione dichiarando che le sue gambe “sono quelle dei suoi compagni”. Per fortuna non i piedi, aggiungerei.

Infine, la più sorprendente tra le dichiarazioni: quella del d.s. Osti che, interrompendo il silenzio in cui era caduto da quando aveva confessato che, dopo aver cercato altri allenatori il Palermo “confermava la fiducia a Dionisi”, ha dichiarato che Vasic andava difeso in quanto “patrimonio della società”.





Per come la vedo io, la malintesa “ovazione” all’ingresso di Vasic, con tanto di danno patrimoniale, è stata una risposta alla pervicace ostinazione con cui Dionisi ha insistito durante tutto il campionato con una mossa che non ha mai, dico mai, prodotto frutti. E se devo dirla tutta, a risultato acquisito e con l’intento di offrire a Brunori la passerella finale, a me è parsa piuttosto un’evitabilissima provocazione di un allenatore presuntuoso e autoreferenziale.

Un allenatore che avrebbe dovuto comprendere quanto stava accadendo ed evitare di danneggiare il morale, l’immagine e il valore di mercato di un proprio giocatore più di quanto non già abbia fatto frenandone la crescita con i continui cambi di posizione in campo e con la scelta di impiegarlo in una funzione che attualmente non gli si addice: quella di “primo cambio”. Siamo certi che, in condizioni diverse, un ragazzo che merita il nostro rispetto e la nostra comprensione avrebbe confermato le doti che gli venivano riconosciute prima dell’arrivo a Palermo.

Tornando ad Osti, l’unico esponente del “clan dei veneti” capace di produrre qualcosa di buono a Palermo se è vero che senza i suoi tre “colpi” di gennaio oggi saremmo in lotta per non retrocedere, trovo impossibile che un dirigente della sua esperienza non comprenda che la reazione del pubblico non è stata indirizzata verso il Vasic giocatore o il Vasic uomo, quanto verso il suo rappresentare il paradigma degli errori commessi in questi tre anni, a cominciare da quelli sui giovani.

Una politica dei giovani che oggi porta Desplanches ad avvizzire in panchina, Peda in prestito alla Juve Stabia mentre il Palermo scarseggia in centrali di difesa, Aurelio in prestito allo Spezia mentre manca il ricambio di Lund. Una politica che ha prodotto risultati deludenti nei rispettivi campionati delle squadre giovanili rosanero e una crescente distanza verso le scuole-calcio territoriali che preferiscono affidare ad altri i propri giovani. Inutile dire che quello della politica dei giovani è solo di uno dei tanti aspetti, neanche il principale, su cui a Manchester dovrebbero iniziare a ragionare e agire. Sempre che se ne curino.

Estendendo l’analisi dei danni patrimoniali di cui sopra, chiederei: chi risponde di certi affaroni come l’acquisto di Nikolaou, quello di Appuah che oggi gioca in Serie C in Francia, quello di Le Douaron pagato alcuni multipli del costo di Magnani? Rappresenta forse un buon investimento l’aver offerto ricchi contratti pluriennali a una serie di veterani sazi, ammaccati e privi di prospettive per sé stessi e per il Palermo?

C’è forse uno tra i giocatori attuali che ha oggi un valore di mercato superiore al prezzo di acquisto? Osti è dirigente troppo esperto e acuto per credere veramente in ciò che ha detto. In ogni caso, noi non meritiamo certe dichiarazioni. Noi abbiamo vista lunga. Non per niente siamo aquile, non galline.

