Playoff Serie C, primo turno Nazionale: il regolamento, cosa succede in caso di pareggio

Dopo la fase preliminare a gironi, entrano in scena le big della Serie C. Il primo turno nazionale dei playoff segna l’inizio della fase più attesa del torneo. Le sfide di andata e ritorno determineranno chi accederà al turno successivo, in un format che garantisce vantaggi alle teste di serie ma che non prevede tempi supplementari o calci di rigore.

📋 Partecipanti e teste di serie: chi gioca il primo turno nazionale

Le 10 squadre partecipanti al primo turno nazionale sono così suddivise:

4 teste di serie : le tre squadre terze classificate nei rispettivi gironi A, B e C, più la vincitrice della Coppa Italia Serie C .

una ulteriore testa di serie : tra le qualificate dalla fase precedente, la migliore in classifica nella stagione regolare.

5 squadre non teste di serie: qualificate tramite il secondo turno della fase a gironi.

Le teste di serie vengono abbinate alle cinque squadre non testa di serie tramite sorteggio e godono di un vantaggio importante: giocano in casa il match di ritorno e passano il turno in caso di parità nel doppio confronto.





⚖️ Regolamento del primo turno nazionale playoff Serie C: cosa succede in caso di pareggio

Il primo turno nazionale si disputa con gare di andata e ritorno, secondo questo schema:

Non si applica la regola dei gol in trasferta .

In caso di pareggio nel punteggio aggregato , passa la testa di serie .

Non sono previsti tempi supplementari né calci di rigore.

👉 Questo significa che le squadre testa di serie partono con un vantaggio regolamentare chiaro, premiando il loro miglior piazzamento nella stagione regolare.

📅 Date ufficiali delle partite: andata e ritorno

Gara d’andata : domenica 11 maggio 2025

Gara di ritorno : mercoledì 14 maggio 2025

Orario di inizio: tutte le partite si disputeranno alle 20.00, sia all’andata che al ritorno.

⚔️ Accoppiamenti del primo turno nazionale playoff Serie C 2025

Ecco gli accoppiamenti ufficiali sorteggiati:

Atalanta U23 – Torres

Giana Erminio – Monopoli

Catania – Pescara

Crotone – FeralpiSalò

Vis Pesaro – Rimini

Le teste di serie sono indicate in grassetto. Le squadre come FeralpiSalò, Torres, Rimini (vincitrice Coppa Italia Serie C) e Monopoli entrano in gioco in questa fase grazie al loro status di testa di serie; il Pescara è stata la migliore classifica dopo la seconda fase di girone, le altre si sono qualificate attraverso la fase a gironi.