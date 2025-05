Catania – Pescara, playoff Serie C: il regolamento, cosa succede in caso di pareggio / Primo turno nazionale

Al via il primo turno nazionale dei playoff di Serie C 2025: il Catania sfida il Pescara in una doppia sfida da brividi. Ecco tutto quello che c’è da sapere su regolamento, calendario e criterio di qualificazione.

⚔️ Catania – Pescara: il big match del primo turno nazionale playoff Serie C

Il “Massimino” si prepara a vivere una notte da sogno: domenica 11 maggio 2025, alle ore 20.00, si affrontano Catania e Pescara, due tra le squadre più ambiziose di questa edizione dei playoff di Serie C. È il primo atto di un doppio confronto che promette spettacolo, tensione e uno stadio esaurito con circa 20.000 tifosi rossazzurri pronti a spingere la squadra di casa.

🔴🔵 Il percorso del Catania: due vittorie casalinghe, ma ora serve di più

Il Catania di Mimmo Toscano arriva a questo appuntamento dopo due turni preliminari vinti al “Massimino” contro Giugliano e Potenza. Due prestazioni convincenti che hanno regalato entusiasmo all’ambiente e fiducia al gruppo.





Ma c’è una differenza sostanziale: questa volta il regolamento non premia la squadra di casa in caso di pareggio, come accaduto nei turni precedenti. In questa fase, infatti, saranno i biancazzurri del Pescara ad avere il vantaggio regolamentare.

⚪🔵 Pescara testa di serie: due pareggi bastano per volare ai quarti

Il Pescara guidato da Silvio Baldini è entrato in scena nel secondo turno dei playoff, superando senza troppi problemi la Pianese. In virtù del miglior piazzamento in campionato, i delfini sono testa di serie e quindi beneficiano di due vantaggi importanti:

Giocheranno in casa il ritorno , mercoledì 14 maggio allo stadio Adriatico.

Passeranno il turno in caso di parità nel punteggio complessivo, senza tempi supplementari o rigori.

📋 Regolamento playoff Serie C 2025: cosa succede in caso di pareggio

Nel primo turno nazionale dei playoff di Serie C, le regole cambiano rispetto ai turni preliminari. Ecco cosa prevede il regolamento ufficiale:

Le partite si giocano con formula andata e ritorno .

In caso di parità nel punteggio aggregato , passa la squadra testa di serie , ovvero il Pescara.

NON si disputano supplementari o rigori .

NON vale la regola dei gol in trasferta.

👉 Ciò significa che al Catania serve obbligatoriamente una vittoria in almeno uno dei due confronti per accedere al turno successivo.

📅 Date e orari ufficiali

Andata : domenica 11 maggio 2025 , ore 20.00, Catania – Pescara (stadio Massimino)

Ritorno: mercoledì 14 maggio 2025, ore 20.00, Pescara – Catania (stadio Adriatico)