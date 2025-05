GdS – “Nel momento più delicato, è tornato super Brunori”

Brunori ha risposto presente, realizzando una doppietta che non otteneva da molto tempo e contribuendo in maniera decisiva alla quasi certa qualificazione ai play-off, previsti tra sei giorni. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

Il numero 9, a secco dal 30 marzo contro la Salernitana, ha sfruttato al meglio l’ottima intesa con Di Francesco sulla fascia sinistra per creare disordine nella difesa del Frosinone, squadra contro cui non aveva mai segnato prima d’ora.

Nella gara di andata era rimasto in panchina per tutti i 90 minuti; questa volta non vi sono state esitazioni circa il suo impiego e Brunori ha potuto esprimere appieno le sue qualità, aprendo le marcature con un destro a giro e raddoppiando con un tocco su porta sguarnita.





Il capitano, al quale mancava una doppietta dall’1-3 a Parma dello scorso dicembre 2023 (per trovare una marcatura multipla al Barbera bisogna risalire a luglio 2022, tripletta contro la Reggiana in Coppa Italia), ha poi sfiorato il tris con un pallonetto. I suoi gol in maglia rosanero sono ora 75, a soli sei dalla vetta detenuta da Miccoli nella classifica dei migliori marcatori della storia del club.