Calabro: “Palermo? Sarà difficile rimanere concentrati dopo aver centrato la salvezza”

Atto finale della regular season di Serie B: il Palermo ospita la Carrarese, già salva, con l’obiettivo di conquistare la miglior posizione possibile in vista dei playoff. All’antivigilia del match valido per la 34a giornata – rinviato in precedenza per la morte di Papa Francesco – è intervenuto in conferenza stampa il tecnico degli apuani, Antonio Calabro.

L’allenatore ha analizzato la sfida contro i rosanero: “Non sarà semplice mantenere la cattiveria agonistica e la giusta concentrazione, anche a livello nervoso, dopo aver centrato la salvezza. Tuttavia, ho visto un gruppo motivato a chiudere bene la stagione, soprattutto in un palcoscenico prestigioso come il ‘Renzo Barbera’.

Calabro ha poi speso parole di stima per i suoi giocatori: “Non ho ancora deciso l’undici iniziale, ma ho la fortuna di poter contare su una rosa profonda, che merita tanto. Anche oggi, a obiettivo raggiunto, i ragazzi mi hanno messo in difficoltà con l’impegno dimostrato in allenamento”.





