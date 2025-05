Palermo femminile, ko per 2 – 1 in casa del Montespaccato. Rosa a metà classifica

Per le padrone di casa a segno Sciarretti al 14′e Ribellino al 49′. Le rosanero hanno accorciato le distanze al minuto 89′ con Cancilla.

Il Palermo è settimo in classifica a tre giornate dal termine: per le rosanero però c’è un obiettivo importante in palio, vale a dire la Coppa Italia Serie C, dove hanno staccato il pass per le semifinali.