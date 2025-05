Palermo al lavoro per la Carrarese: esercitazione sulla fase offensiva

Il Palermo continua la preparazione in vista dell’ultima sfida di campionato, in casa contro la Carrarese. Dopo la vittoria con il Frosinone, i rosanero sono chiamati a confermarsi anche in vista dei playoff. A far visita al “Barbera” sarà la Carrarese, ormai salva, attualmente tredicesima in classifica con 44 punti. Il Palermo, dal canto suo, vuole riscattarsi dopo la sconfitta subita all’andata.

La squadra è attualmente al settimo posto con 51 punti, a tre lunghezze dalla Juve Stabia quinta e a uno solo punto dal Catanzaro sesto. Salire in classifica significherebbe molto per la squadra di Dionisi, che punta a un piazzamento migliore in vista degli spareggi promozione.

Il report dell’allenamento odierno

Allenamento mattutino oggi a Torretta per il Palermo guidato da Alessio Dionisi. I rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno effettuato esercitazioni sulla fase offensiva e un lavoro metabolico.





