Addio a Enzo Ferrari: l’ex Palermo si è spento all’età di 82 anni

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Enzo Ferrari, mancato all’età di 82 anni. Nato a San Donà di Piave il 21 ottobre 1942, Ferrari ha vestito da calciatore le maglie di squadre importanti come Palermo e Udinese, club che ha successivamente guidato anche da allenatore.

È stato il tecnico dell’Udinese durante l’era di Zico. In particolare, con il Palermo ha disputato quattro stagioni dal 1968 al 1972, ricordato per un celebre gol da 77 metri contro la Roma. Da allenatore, subentrando a Liguori, condusse i rosanero alla promozione in Serie B nel 1991.

L’ultima esperienza sulla panchina di Ferrari risale alla stagione 2001/2002 con l’Arezzo. Il Palermo gli ha dedicato un ultimo saluto attraverso i social. “Il Palermo FC esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Enzo Ferrari, calciatore rosanero dal 1968 al 1972 e allenatore del Palermo nella stagione 1990-1991”, si legge.