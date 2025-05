Reggina – Vibonese in tv e streaming: c’è la diretta, quando e dove vederla, link / Playoff Serie D

La Reggina si avvicina al primo turno dei playoff con fiducia e continuità, forte di una seconda parte di stagione brillante. La formazione di Trocini dovrebbe ricalcare quella delle ultime uscite, puntando sulla solidità e sul rendimento costante mostrato recentemente. Contro la Vibonese, gli amaranto godranno del vantaggio del fattore campo e del miglior piazzamento in classifica: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari e supplementari, sarà infatti la Reggina ad accedere alla finale del girone.

Dopo aver sfiorato la promozione diretta, sfumata per un solo punto a favore del Siracusa, la squadra calabrese punta ora a conquistare i playoff, unica via per tenere viva la speranza di un ripescaggio tra i professionisti. Serve quindi massima concentrazione e determinazione, perché solo vincendo il percorso playoff si potrà aspirare concretamente a un ritorno in Serie C. Calcio d’inizio alle ore 16 di oggi, domenica 11 maggio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

REGGINA – VIBONESE IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

Tutte le partite casalinghe della Reggina sono visibili in streaming grazie alla trasmissione del sito ufficiale. La singola gara è acquistabile al prezzo di 8,50 euro.





COME VEDERE LA PARTITA SU UN TELEVISORE

Per vedere lo streaming su una tv serve una smart tv connessa a internet oppure una console supportata. Altrimenti va collegato il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione: per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare all’uscita HDMI il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando il cavo specifico.