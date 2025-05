Palermo, Brunori on fire: la Lega B lo sceglie come giocatore della settimana

Periodo d’oro per Matteo Brunori. Il capitano del Palermo è stato eletto giocatore della settimana dalla Lega Serie B dopo la 38a giornata. Il centravanti rosanero è stato protagonista nella partita vinta contro il Frosinone per 2 – 0.

Sui propri canali social, la Lega B ha esaltato la prestazione del numero 9 del Palermo, mettendo in evidenza queste statistiche: 5 tiri totali, doppietta, 5 palloni recuperati e più di 10 partecipazioni a gol per il terzo anno consecutivo.

Periodo più che positivo per Brunori, che con la doppietta al Frosinone ha raggiunto quota nove gol in campionato. Ora l’ultima sfida con la Carrarese per cercare di guadagnare una posizione migliore in vista dei playoff. Il Palermo, ora più che mai, ha bisogno dei gol del suo capitano in questo finale di stagione.





