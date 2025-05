Amelia: “Non vedo il Palermo tra le favorite per i playoff”

Marco Amelia, ex portiere di Palermo e Milan tra le altre e oggi allenatore del Sondrio, ha rilasciato un’intervista al portale Pianeta Serie B, e tra i tanti temi affrontati, si è soffermato anche sul finale di campionato del Palermo, anche in vista degli spareggi promozione.

“I playoff sono più o meno scritti e hanno una formula che sicuramente favorisce la terza e la quarta classificata. Non vedo il Palermo tra le favorite, se non per il fattore ambientale che fa sempre la differenza e il Palermo in questo fa la differenza”, dice l’ex portiere.

Poi aggiunge sul rapporto tra i tifosi rosanero e la squadra: “È una cultura italiana che le vittorie uniscono tutto e tutti. Palermo è una città con una tifoseria che ha già dimostrato di essere grande e che dopo la ripartenza ha sete e fame di grande calcio, quindi ci sono tante aspettative”.





Poi si è espresso sul campionato disputato dai rosa: “Le difficoltà sono legate alle tante aspettative sulla squadra e sul fatto di essere riusciti ad ottenere risultati nella prima parte di stagione, gli hanno portato negatività e molti cambiamenti e soprattutto a livello dirigenziale. Quando si scrive una squadra per arrivare alla vittoria del campionato, bisogna andare dritti con le idee che si mettono sul tavolo nella programmazione di luglio e bisogna sposarle fino in fondo, andando oltre le difficoltà”.

