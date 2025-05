Palermo, i convocati per la Carrarese: torna Ceccaroni, out Magnani

Sono 22 i giocatori convocati da Alessio Dionisi per la partita contro la Carrarese, in programma martedì 13 maggio alle ore 20:30. Tra le novità più significative, il rientro di Pietro Ceccaroni, che ha recuperato dall’infortunio alla spalla ed è stato regolarmente inserito nella lista.

Il difensore partirà dalla panchina, con poche possibilità di scendere in campo salvo necessità. Restano invece indisponibili Magnani, ancora alle prese con il recupero fisico e valutato giorno per giorno in vista dei playoff, e lo squalificato Blin. Assente anche Gomis, non convocato per la trasferta.

La lista dei convocati

1 Desplanches





3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Audero

14 Vasic

17 Di Francesco

19 Pohjanpalo

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu

