Serie D, Russo (Acireale): “Stagione tremenda, ma salvezza importantissima”

L’Acireale con un colpo di coda conquista la salvezza nel playout di Serie D girone I pareggiando 2-2 con un Sant’Agata in doppio vantaggio fino ad un quarto d’ora dalla fine e sfruttando il miglior posizionamento nella classifica finale.

Partita non per cardiopatici quella dell’Aci e Galatea con i granata, cui bastava il pari per ottenere la salvezza, che vanno in doppio svantaggio grazie alle reti santagatesi firmate da Catalano al 23’ e Abbate al 52’. Al 75’ Vasil dimezza lo svantaggio ed è di Mokulu a pochi istanti dal triplice fischio la rete del 2-2 che porta la gara ai supplementari ma il punteggio non cambierà più.

Gianluca Russo, tecnico dell’Acireale, ha parlato della salvezza: “Il bilancio della stagione è da mal di testa, come sapete abbiamo avuto tanti problemi ma ci siamo anche complicati la vita da soli, avendo tanti match point per salvarci, fallendoli. La stagione è stata tremenda, l’epilogo è stato dei migliori, da 0-2 a 2-2 e ci siamo salvati. Abbiamo avuto tanti contro, ma dedichiamo questa salvezza a chi tiene a questa squadra”.





Russo poi si concentra sulla gara: “Sotto di 2-0, su errori nostri, ci siamo detti che potevamo porre rimedio ed eravamo sicuro che il gruppo squadra c’era. Abbiamo pressato tanto, con tanta forza di volontà, bastava un episodio a favore per riaprila e ci abbiamo sempre creduto. Questa piazza vive di calcio, ci sta ricevere la contestazione sullo 0-2, però alla fine è stato importante portare a casa la salvezza”.