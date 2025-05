Siracusa, Turati: “Ottimo esordio in Poule Scudetto, vogliamo divertirci e divertire”

Il Siracusa, fresco di vittoria nel campionato di Serie D girone I, nella coda della stagione 2024/2025 si gioca lo scudetto di categoria con tutte le vincitrici dei vari gironi. Nel triangolare che dà accesso alle semifinali gli aretusei hanno già avuto la meglio del Casarano e dovranno vedersela col Guidonia Montecelio.

Vittoria corsara nel primo turno della Poule Scudetto per la truppa del tecnico Turati sul campo dei pugliesi col netto punteggio di 3-1. A passare in vantaggio è il Casarano con Ferrara ma prima dell’intervallo Di Paolo trova il pari. In una ripresa combattuta il Siracusa ha la meglio nel finale, trovando il vantaggio con Convitto all’83’ ed il tris con un rigore di Russotto nel recupero.

Marco Turati, allenatore del Siracusa, ha commentato così il successo: “Bellissima partita, con ritmi alti, sembrava una partita di campionato. Entrambe ce la siamo giocata, dal primo all’ultimo minuto, di fronte avevamo una squadra forte con un reparto offensivo importante. Fisicamente non eravamo al meglio, anche a causa delle 12 ore di pullman per arrivare in Puglia, ma tutto sommato sono soddisfatto della prestazione”.





Turati parla dell’obiettivo: “Principalmente vogliamo divertirci e divertire la gente che ci viene a vedere. Giocheremo come sempre per fare un gol in più dell’avversario, Domenica ospiteremo il Guidonia e lo affronteremo sempre con lo stesso spirito”.

Turati e il futuro: “Non abbiamo ancora parlato di futuro, ma c’è una grandissima stima da parte mia verso la società e viceversa. Penso che entro un paio di settimane tireremo le somme e comunicheremo quella che sarà la decisione”.