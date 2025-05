Vittoria, Terranova: “Più di questo non potevamo fare. Complimenti al Modica”

È definitivamente calato il sipario sulla stagione 2024/2025 del campionato di Eccellenza girone B. Si è infatti giocata la finale playoff che ha visto il Modica spuntarla di misura sul Vittoria e accedere dunque alla fase nazionale degli spareggi per la Serie D.

Il Modica, cui bastava un pari per accedere al turno successivo, si è imposto tra le mura amiche per 1-0 grazie ad una rete di Cacciola dagli 11 metri. I rossoblù affronteranno nella semifinale nazionale l’Elettra Marconia domenica 25 maggio la gara d’andata.

Nicolò Terranova, allenatore del Vittoria, ha commentato: “Penso che la partita ha rispecchiato i valori espressi durante il campionato. Nessuno si offenda, ma il Vittoria ha fatto il massimo che poteva, raccogliendo tutto quello che poteva raccogliere”.





Terranova è rammaricato: “Bisogna leccarsi le ferite e ripartire. È chiaro che ci si aspettava un altro tipo di gara, ma onestamente devo fare i complimenti agli avversari. Eccezion fatta per qualche occasione nella prima frazione, il risultato non è stato più rotondo solo perché loro hanno sbagliato tanto. Il Modica ci ha pressato dal primo all’ultimo minuto non permettendoci di giocare, ribadisco i complimenti e un grande in bocca al lupo”.