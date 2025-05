Brasile, Carlo Ancelotti è il nuovo commissario tecnico / UFFICIALE

Carlo Ancelotti è il nuovo commissario tecnico della Nazionale brasiliana. Il tecnico italiano inizierà ufficialmente il suo incarico il 26 maggio, il giorno dopo la fine del campionato spagnolo. Ancelotti lascerà quindi la panchina del Real Madrid dopo l’ultima partita di Liga contro la Real Sociedad.

Per lui si tratta della seconda esperienza alla guida dei blancos: aveva infatti già allenato il Real Madrid dal 2013 al 2015 e poi nuovamente dal 2021 al 2025. Durante la sua permanenza ha conquistato numerosi trofei, entrando nella storia del club: due Coppe di Spagna, due Supercoppe di Spagna, due campionati spagnoli e ben tre Champions League. A questi si aggiungono tre Supercoppe UEFA, due Coppe del Mondo per club e una Coppa Intercontinentale.

La stagione attuale, però, non è stata delle più positive. Il Real Madrid è stato eliminato ai quarti di finale di Champions League dall’Arsenal, mentre in campionato, a tre giornate dal termine, è distante sette punti dalla capolista Barcellona, che ha vinto anche l’ultimo Clasico per 4 – 3. In Coppa del Re, il Real ha perso la finale ancora contro il Barcellona con il risultato di 3 – 2, e anche in Supercoppa di Spagna il cammino si è concluso senza trofei.





Ora il Brasile si affida all’esperienza e al prestigio di Ancelotti per tornare grande. La Selecao non vince un Mondiale dal 2002 e manca la conquista della Coppa America dal 2019.

IL COMUNICATO UFFICIALE

La più grande Nazionale nella storia del calcio sarà ora guidata dal tecnico più vittorioso del mondo. Carlo Ancelotti, sinonimo di risultati storici, è stato annunciato lunedì 12 dal presidente della CBF Ednaldo Rodrigues come nuovo tecnico della nazionale brasiliana. Guiderà il Brasile fino ai mondiali 2026 e allenerà già nelle prossime due partite per i playoff contro Ecuador e Paraguay il mese prossimo.

