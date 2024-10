Mantova – Palermo, arbitra Marinelli: precedenti “horror” con i rosa

È Livio Marinelli l’arbitro scelto per Mantova – Palermo, gara valida per l’11a giornata di Serie B, in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 20.30. Come primo assistente è stato scelto Palermo, mentre il secondo è Scarpa. Il quarto uomo designato è Turrini. Al Var c’è Doveri, mentre l’Avar è Di Vuolo.

Con Marinelli i rosanero hanno tantissimi precedenti: la passata stagione sono ben tre gli incontri del Palermo diretti dall’arbitro. Si tratta di Cagliari – Palermo di Coppa Italia (sconfitta ai supplementari), Palermo – Catanzaro (sconfitta e Cosenza – Palermo (pareggio).

Tra le tante partite c’è anche quella tra Parma e Palermo del 2018 conclusa 3 – 2 per i crociati con tripletta di Calaiò, match passato alla storia per le polemiche tra fuorigioco, rigori e numerose decisioni dubbie. In generale con quest’arbitro il Palermo conta 2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.





La designazione completa

MANTOVA – PALERMO Mercoledì 30/10 h. 20.30

MARINELLI

PALERMO – SCARPA M.

IV: TURRINI

VAR: DOVERI (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)

AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)