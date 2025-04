Pisa vicino alla A, Inzaghi: “Se col Frosinone non vedo la testa giusta, andiamo in ritiro”

Parla Filippo Inzaghi. Il tecnico del Pisa, ormai vicinissimo alla promozione in Serie A, é intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Frosinone che può sancire il matematico salto di categoria. Inzaghi si è mostrato determinato e deciso, usando parole forti per caricare l’ambiente.

“Domani non ce ne deve essere per nessuno. Sono sicuro che la squadra darà una grande risposta. Se non vedo la testa giusta andiamo in ritiro – ha dichiarato Inzaghi -. Finché non vedo la bandiera, non è stato fatto niente. All’inizio ero felice che nessuno ci mettesse tra i favoriti, dietro le quinte ci siamo nascosti e non hanno pensato che fossimo forti”.

Il Pisa ha bisogno dei tre punti per poter festeggiare già nella sfida contro il Frosinone. Tuttavia, una vittoria potrebbe non essere sufficiente ai nerazzurri: lo Spezia, impegnato in casa contro la Salernitana, dovrà infatti perdere o al massimo pareggiare affinché la promozione del Pisa diventi ufficiale.





