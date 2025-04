Cesena – Palermo, divieto di vendita ristretto ai residenti siciliani: annullati i biglietti già venduti

I residenti in provincia di Palermo non potranno acquistare i biglietti per Cesena – Palermo, match valido per la 37a giornata di Serie B: è quanto deciso dalle Autorità competenti e reso di conseguenza noto dal club romagnolo. Sono state inoltre comunicate le modalità di rimborso per tutti coloro i quali avevano già acquistato il biglietto ma non potranno andare alla partita per il divieto. Rimane aperto il settore ospiti e sarà dedicato ai tifosi rosanero non residenti in provincia di Palermo.

IL COMUNICATO

Il Cesena FC rende noto che, in seguito alla decisione delle Autorità competenti, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Palermo e il contestuale annullamento dei titoli già venduti per la gara tra Cesena e Palermo, valevole per la 37ª giornata del Campionato Serie BKT 2024-2025 e in programma domenica 4 maggio alle ore 15.00 presso l’Orogel Stadium – Dino Manuzzi.

I tifosi rosanero non residenti in provincia di Palermo potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti sul circuito Vivaticket fino alle ore 19.00 di sabato 3 maggio.





PREZZI

INTERO: € 20,00 + commissioni di servizio

INFO RIMBORSO BIGLIETTI

I residenti nella provincia di Palermo che hanno già acquistato un titolo d’accesso online su Vivaticket saranno rimborsati automaticamente tramite lo stesso metodo utilizzato in fase d’acquisto.

I residenti nella provincia di Palermo che hanno già acquistato un titolo d’accesso presso i punti vendita Vivaticket dovranno effettuare richiesta di rimborso online tramite l’apposita piattaforma Vivaticket entro le ore 23.59 di mercoledì 7 maggio.

Per effettuare la richiesta sarà necessario inserire il Sigillo Fiscale del biglietto, il codice alfanumerico di 16 cifre visibile alla voce “Sig. Fiscale” o “S.F.”.

I possessori di biglietto acquistato presso i punti vendita Vivaticket potranno, in alternativa, rivolgersi al rivenditore presso cui è stato effettuato l’acquisto.

