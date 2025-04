Sudtirol, i convocati di Castori per il match contro il Palermo

Il Sudtirol ha comunicato i convocati per la gara al ‘Barbera’ contro il Palermo. Fabrizio Castori – che non sarà in panchina per squalifica – può contare sulla rosa al completo.

I CONVOCATI

Portieri: Adamonis, Lamanna, Poluzzi.

Difensori: Barreca, Davi F., Davi S., El Kaouakibi, Giorgini, Kofler, Masiello, Pietrangeli, Veseli.





Centrocampisti: Belardinelli, Casiraghi, Mallamo, Martini, Molina, Pyyhtiä, Tait.

Attaccanti: Gori, Merkaj, Odogwu, Rover, Vergani.

