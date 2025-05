Palermo, missione quinto posto: contro il Südtirol non si può sbagliare

Dopo la fondamentale vittoria nello scontro diretto contro il Catanzaro, con conseguente sorpasso ai danni proprio dei calabresi, il Palermo mette nel mirino il Südtirol, nella prima di tre gare (le altre saranno contro Frosinone e Carrarese) da non sbagliare al “Barbera”.

Un trionfo contro i bolzanini, inoltre, metterebbe ulteriore giri nel motore, consentendo di arrivare ben lanciati alla difficile trasferta di Cesena del prossimo turno di campionato.

Con i tre punti guadagnati nella scorsa gara (terza vittoria nelle ultime quattro partite disputate), i rosanero sono saliti a quota 48 in classifica, a due sole lunghezze di distanza dalla Juve Stabia, attualmente al quinto posto.





I campani saranno impegnati nel difficile match contro il Catanzaro (la sfida è in programma alle 12.30) e una loro sconfitta aprirebbe le porte del quinto posto a Dionisi e i suoi, che dovranno ovviamente non sbagliare la partita.

Guardare gli altri campi tuttavia è superfluo vista la classifica così corta, il Palermo dovrà prima di tutto portare a casa il risultato e la buona notizia è che per farlo Dionisi potrà contare anche sul prezioso ritorno tra i convocati di Di Francesco, spesso velenoso anche a gara in corso.

Il cammino del Südtirol

Il Südtirol ha collezionato 38 punti nelle 34 giornate giocate fino ad ora, a fronte di 10 vittorie, 8 pareggi e 16 sconfitte. Uno score che vale l’attuale tredicesimo posto in graduatoria.

I biancorossi in trasferta hanno conquistato 17 punti in 17 gare grazie a 5 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte, mettendo a segno 20 reti e subendone 26.

Nelle ultime cinque partite la squadra di Castori ha portato a casa due pareggi, due sconfitte e una vittoria, quest’ultima proprio nell’ultimo turno di campionato, in casa, contro la Juve Stabia. Il Südtirol nel complesso ha giocato una buona partita meritando il 2 – 0 finale.

Odogwu (5 gol, 8 assist) è sicuramente un centravanti a cui fare attenzione, per la sua capacità sia di finalizzare ma soprattutto per il modo in cui riesce a difendere la sfera e mandare in porta i compagni. Il primo a beneficiarne è certamente Merkaj (6 gol, 3 assist), centravanti rapido e astuto.

A centrocampo, con licenza di partire anche dalla trequarti, Casiraghi (5 gol, 3 assist) è uno degli elementi più tecnici della rosa a disposizione di Castori. Altro giocatore parecchio interessante è la mezzala Pyyhtiä (4 gol, 3 assist), il finlandese ha avuto un impatto devastante da quando è arrivato a Bolzano lo scorso gennaio dal Bologna.

PALERMO – SÜDTIROL, LE PROBABILI FORMAZIONI